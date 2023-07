Tempête à la chaux-de-fonds (NE): Spectacles d’art de rue délocalisés à Yverdon-les-Bains

Des spectacles initialement prévus au festival La Plage des Six Pompes seront finalement joués à Yverdon-les-Bains. Plage des six pompes

Entre Yverdon-les-Bains et les villes neuchâteloises, on semble marcher main dans la main. Sur le plan sportif, le club nord-vaudois va jouer jusqu’en septembre ses matches à domicile au stade de la Maladière, fief de Neuchâtel Xamax. Dans le domaine culturel, un nouveau partenariat a été rendu public vendredi entre la Ville thermale et la Chaux-de-Fonds. Après l’annulation de l’édition 2023 de La Plage des Six Pompes en raison des intempéries qui se sont abattues sur La Chaux-de-Fonds, plusieurs spectacles prévus initialement durant ce festival auront lieu finalement au bord du lac à Yverdon-les-Bains, à La Dérivée .

«Grâce à la réactivité et à la flexibilité de l’ensemble des partenaires, La Dérivée, manifestation yverdonnoise animant tout l’été les rives du lac, ainsi que les RDV des terrasses accueilleront ce week-end et le jeudi 3 août, plusieurs spectacles de compagnies belges, françaises, canadiennes et suisses», a communiqué la Ville thermale. En guise de soutien et de solidarité envers La Chaux-de-Fonds, frappée par des intempéries, les artistes seront payés par la Ville d’Yverdon-les-Bains. Et à la fin de chaque représentation, l’argent récolté au chapeau sera reversé à La Plage des Six Pompes.