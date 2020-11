Allemagne : Trois suspects arrêtés pour le cambriolage d’un musée

Mardi, la police allemande a annoncé avoir interpellé trois personnes en lien avec le cambriolage d’un musée de Dresde, en novembre 2019.

Le cambriolage était intervenu fin novembre 2019 et les voleurs s’étaient emparés d’une dizaine de pièces comportant au total plusieurs «centaines» de diamants, dont un de 49 carats. La direction du Grünes Gewölbe (Voûte verte) avait qualifié les pièces volées d’une valeur historique et culturelle «inestimable» et non chiffrable.