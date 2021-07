Suisse centrale : Spectaculaire course-poursuite entre Obwald et Lucerne

À un contrôle de police sur l’autoroute, il fonce sur les agents, qui ripostent en tirant sur son véhicule: un conducteur a tenté ce lundi d’échapper aux forces de l’ordre.

Le conducteur n ’ a pas tenu compte des panneaux d ’ arrêt et a foncé sur les policiers, qui ont dû sauter sur le côté pour se mettre à l ’ abri. Dans le cadre de cette opération, un tir ciblé a été effectué sur le véhicule en fuite, mais personne n ’ a été blessé.

De l’autoroute au col du Glaubenbielen

Le conducteur a ensuite pris la fuite sur l ’ A8, en direction d ’ Alpnach, a fait demi-tour à cet endroit et est reparti sur des routes locales en direction du lac de Sarnen, puis Mörlialp et a u Glaubenbielenpass, jusqu’au canton de Lucerne. Le conducteur fugitif et son passager ont ensuite été arrêtés par la police lucernoise à Sörenberg (LU).