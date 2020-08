Japon Spéculations autour de la santé de Shinzo Abe

Selon de nombreuses rumeurs la santé du premier ministre japonais se serait dégradée. M. Abe est par ailleurs vivement critiqué par l’opinion publique japonaise pour sa gestion de la pandémie du coronavirus.

«Aujourd’hui j’ai reçu les résultats détaillés de mes analyses de la semaine dernière, et j’ai réalisé des tests supplémentaires», a-t-il ajouté, promettant de donner plus de précisions sur sa santé à une «autre occasion».

Il aurait craché du sang début juillet

Un hebdomadaire japonais a par ailleurs récemment affirmé que M. Abe aurait craché du sang début juillet, et les médias avaient aussi relevé qu’il n’avait donné aucune grande conférence de presse depuis plusieurs semaines.

Hasard du calendrier, M. Abe a battu lundi le record de longévité à la fonction de premier ministre au Japon, sur un même mandat (2799 jours d’affilée). Il avait déjà battu un tel record en novembre dernier mais en comptant son premier passage à la tête du pays, bien plus éphémère (un an entre 2006 et 2007).