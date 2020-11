Cryptomonnaie : Spéculations autour d’un milliard de dollars en bitcoin

Des firmes spécialisées affirment avoir repéré des mouvements sur un fonds colossal en lien avec Silk Road, la défunte place de marché du Darknet.

On reparle de Silk Road, ex-plateforme en ligne de stupéfiants qui a valu l’emprisonnement à vie à son fondateur Ross Ulbricht en 2013. Selon les firmes Elliptic et Ciphertrace, 69 369 bitcoins, soit quelque 960 millions de dollars au taux d’échange actuel, ont été sortis d’un portefeuille. Celui-ci affiche le quatrième solde le plus élevé du monde si l’on en croit le site bitinfocharts . Un fichier chiffré circulant parmi les pirates informatiques contiendrait le code d’accès requis pour retirer des bitcoins de ce portefeuille, a précisé Elliptic, société britannique spécialisée dans l’analyse des flux de cryptomonnaies.

Quant à David Gerard, auteur de «Attack of the 50 Foot Blockchain», il estime qu’il serait difficile de vendre une si grande quantité de bitcoins: «Je ne suis pas sûr que l’escroc puisse encaisser maintenant, à la fois à cause de l’importance du solde et parce que tout le monde regarde. C’est le problème avec le bitcoin: si vous commettez des crimes liés à la drogue valant des millions de dollars, mieux vaudrait éviter de le faire sur un registre public immuable et permanent comme la blockchain.»