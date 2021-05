People : Spéculations sur une relation entre Jennifer Lopez et Ben Affleck

«Bennifer», le retour? Les deux artistes, célibataires, ont été aperçus ensemble dans le Montana.

Les spéculations sur un retour de flamme, 17 ans plus tard, entre Jennifer Lopez et Ben Affleck font les choux gras des publications people aux États-Unis et ailleurs, pour le plus grand plaisir de leurs fans et même de stars d’Hollywood qui rivalisent d’humour sur le sujet.