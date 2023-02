Cinéma : Spielberg prépare une série télé sur Napoléon d’après un scénario de Kubrick

Spielberg avait déjà évoqué il y a dix ans le fait qu’il développait pour une mini-série ce scénario écrit par le réalisateur de «2001, l’Odyssée de l’espace» et «Orange mécanique», et qui lui a déjà inspiré «AI: Intelligence artificielle» (2001). Kubrick, décédé en 1999, n’est jamais venu à bout de son propre projet de biopic de Napoléon.

«J’ai toujours voulu raconter l’histoire de ma mère, de mon père et de ma sœur, et cette sorte de lutte incroyable entre l’art et la famille, a expliqué le cinéaste. Je l’ai eu en tête toute ma vie, ça a infusé dans tous mes films, tous mes films sont personnels et beaucoup sont sur la famille, mais rien n’est aussi personnel que «The Fabelmans».