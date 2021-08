Harcèlement – Coca-Cola se distancie d’Activision Blizzard

Harcèlement et discriminations : Sponsors mal à l’aise avec les accusations contre Activision Blizzard

Coca-Cola et l’assureur américain State Farm ont pris leur distance avec l’éditeur de jeux vidéo après une plainte des autorités californiennes pour harcèlement et discriminations.

La polémique a touché par ricochet la Call of Duty League.

Le mastodonte Activision Blizzard est plus que jamais dans la tourmente depuis la plainte, fin juillet, des autorités de Californie accusant la société d’avoir laissé s’installer des discriminations, des cas de harcèlement et une culture sexiste et toxique. Le départ d’un dirigeant, la semaine passée, n’aura pas permis de calmer la tempête, qui refroidit plusieurs sponsors.