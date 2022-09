Genève : Sport, art et culture pour insérer les jeunes en difficulté

De l’escalade, de la boxe, de la méditation, de la cuisine, du théâtre, de la radio ou encore de la rénovation de meubles: ce sont quelques-unes des nombreuses activités proposées dans le cadre d’«Objectif jeunes», projet mis sur pied par le Département de la cohésion sociale. Un premier volet de ce dispositif propose 16 activités axées sur le sport, l’art et la culture. Il a pour but d’insérer au niveau professionnel et social les jeunes âgés de 15 à 30 ans, qui sont en décrochage scolaire ou déscolarisés, qui ont recours à l’aide sociale ou sont issus de la migration et de l’asile. Plus de 200 jeunes pourront être pris en charge durant cette année scolaire.