Entraînement : quel sport de star pratiquez-vous?

Yoga, salle de sport, équitation ou golf: les célébrités ont fait leur choix. Et vous?

Salle de sport

Avec Jessica Alba, on ne rigole pas. L’actrice et femme d’affaires américaine s’impose une discipline de fer. Au menu: du spinning, des abdos et de la musculation.

Dans le style guerrière, Jennifer Garner n’a rien à envier à Jessica Alba. L’Américaine, et ex de Ben Affleck, enchaîne trampoline et exercices de renforcement avec brio.

Ressembler à Miranda Kerr? Ce n’est pas gagné, mais on peut toujours essayer. Le top model présente ci-dessous des exercices pour muscler le fessier.

Jessica Biel et Justin Timberlake choisissent, eux, de s’entraîner à deux. Technique imparable en cas de flemmingite aiguë.

David Beckham, Will Smith et Chris Hemsworth sont aussi accros à la salle de gym.

Yoga

Le mannequin Ashley Graham a pratiqué du yoga prénatal lorsqu’elle était enceinte.

Miranda Kerr, Jennifer Aniston et Adam Levine sont, quant à eux, des yogis confirmés.

Golf

En complément à leur routine fitness, Nick Jonas et Mark Wahlberg foulent le green au grand air.

Arts martiaux

Pour rester en forme, l’acteur Robert Downey Jr. pratiquerait le Wing Chun, une pratique d’autodéfense chinoise, depuis près de 20 ans.

Pour quel sport optez-vous? Salle de sport Yoga Golf Arts martiaux Surf Vélo Équitation Pétanque Autre Je ne pratique pas de sport.

Surf

Grande amatrice de golf, Cindy Crawford s’est initiée au surf l’été dernier.

Laury Thilleman, séparée de son mari Juan Arbelaez depuis juin dernier, est, quant à elle, une surfeuse confirmée.

Vélo

Pour satisfaire son amour du grand air et des sensations fortes, Orlando Bloom a choisi le VTT.

Équitation

Bella et Gigi Hadid, qui ont créé la surprise en défilant le crâne rasé le mois dernier à New York, montent à cheval depuis leur plus tendre enfance. Une activité qu’elle pratique en cavalières chevronnées lorsqu’elles se rendent dans la ferme pennsylvanienne de leur mère, Yolanda Hadid.

Pétanque