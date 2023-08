Sport: La superstar du catch Bray Wyatt s’est éteinte à l’âge de 36 ans

Dans l’univers du catch, il était connu sous le pseudo «Windham Rotunda». L’Américain Bray Wyatt, marié et père de deux enfants de 3 et 4 ans, s’est éteint à l’âge de 36 ans, ce jeudi 24 août, des suites d’une crise cardiaque. La triste nouvelle a été annoncée par la légende Triple H, directeur créatif de la World Wrestling Entertainment (WWE) sur le réseau social X: «Je viens de recevoir un appel de Mike Rotunda qui nous a informés de la tragique nouvelle du décès inattendu de Windham Rotunda, membre à vie de notre famille WWE - également connu sous le nom de Bray Wyatt - plus tôt dans la journée. (…) Mes pensées vont à sa famille et nous demandons à tout le monde de respecter leur vie privée en ce moment.»

De nombreux fans et des personnalités issues du monde du catch, dont l’acteur Dwayne Johnson, lui ont rendu hommage et salué ses exploits sur les réseaux sociaux. «J’ai le cœur brisé. J’ai toujours eu un respect et un amour immenses pour lui et la famille Rotunda. J’ai adoré sa présence, ses promos, son travail sur le ring et sa connexion avec l’univers WWE. Un personnage unique, cool et rare», a notamment posté The Rock.