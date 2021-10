Mort de Bernard Tapie : Sportifs, politiques, artistes à la messe en hommage au «Phénix» à Paris

Un premier hommage religieux à Bernard Tapie a eu lieu mercredi. La cérémonie s’est déroulée en présence de Brigitte Macron, ainsi que de nombreuses personnalités proches de l’ancien businessman français.

Nombreuses personnalités

Le cercueil de Bernard Tapie – qui avait été tour à tour entrepreneur, chanteur, président de l’Olympique de Marseille, ministre, acteur et patron de presse – est entré dans l’église sous les applaudissements.

Echarpe de l’OM à la main, des supporters ont salué les sportifs venus rendre hommage à l’ancien patron du club , décédé dimanche à 78 ans à son domicile parisien des suites d’un cancer: l’ex-attaquant Jean-Pierre Papin, ballon d’or avec l’OM, l’entraîneur de football Rolland Courbis et Basile Boli, auteur d’un but de la victoire en 1993 face au Milan AC en finale de la Ligue des champions, accueilli par des applaudissements.

On remarquait également Bernard Hinault, ancien coureur cycliste de l’équipe La Vie Claire, propriété de Bernard Tapie entre 1984 à 1991.

Le réalisateur Claude Lelouch qui avait fait tourner Bernard Tapie en 1996 dans «Hommes, Femmes, mode d’emploi», était présent, aux côtés de l’acteur Pierre Arditi, de l’actrice et chanteuse Line Renaud, de l’écrivain André Bercoff et l’auteur-compositeur-interprète Didier Barbelivien.

Parmi les 300 invités, on comptait l’ancien président Nicolas Sarkozy, les ex-ministres Bernard Kouchner, Rachida Dati, Christophe Castaner, et Jean-Louis Borloo, ami et ancien avocat du défunt.