Des abonnement de ski plus chers en Suisse cette saison

L’inflation frappe de plein fouet les stations de ski autrichiennes. Un article du «Tages-Anzeiger» avance ce mardi que la hausse des prix des abonnements et forfaits se situera entre 7 et 10% chez nos voisins. La Suisse n’est pas épargnée, mais les augmentations sont contenues entre 2 et 3%, prévoit l’association faîtière des remontées mécaniques suisses dans le journal alémanique.