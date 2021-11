Technologie : Spotify accélère dans le livre audio en rachetant Findaway

L’entreprise suédoise développe son activité dans le livre audio en rachetant un des leaders du secteur.

Spotify a franchi une nouvelle étape de sa diversification stratégique, après son accélération dans les podcasts, avec la prise de contrôle, annoncée jeudi, du spécialiste du livre audio Findaway. Lancé en 2005, Findaway affirme posséder aujourd’hui le plus important catalogue de livres audio au monde, et collabore, en tant que grossiste, avec des acteurs majeurs du secteur comme Apple, Google ou Audible (Amazon).

L’entreprise basée à Solon, dans l’Ohio, offre aussi des services de production et d’édition de contenu audio. Selon le cabinet de recherche Omdia, le chiffre d’affaires mondial du livre audio devrait atteindre 4,8 milliards de dollars en 2021 et doubler d’ici 2026 (9,3 milliards). L’acquisition de Findaway, qui devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année et dont le montant n’a pas été communiqué, «va accélérer l’entrée de Spotify dans l’industrie des livres audios, en croissance rapide», a indiqué le groupe dans un communiqué.