Un milliard de streams pour Titi Me Pregunto de Bad Bunny

Bad Bunny a eu droit à un luxueux repas organisé par Spotify et filmé pour YouTube pour célébrer son milliard de streams du single «Titi Me Pregunto». À cette occasion, le Portoricain de 29 ans, vêtu d’un magnifique costume Gucci noir, a reçu une plaque honorifique de la plateforme et a été invité à revenir sur la genèse de son tube.