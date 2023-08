Les prix de Spotify augmentent en Suisse dès septembre

Par e-mail ou par un message sur l’écran d’accueil au moment d’ouvrir l’app, les Suisses sont tous informés depuis mardi sur le fait que leur facture va s’alourdir. «Nous augmentons le prix de l’abonnement pour pouvoir continuer à investir dans nos offres de produits, nos fonctionnalités, à innover, et à vous offrir la meilleure expérience possible», écrit la plateforme dans son mail envoyé aux abonnés. Le nouveau prix s’appliquera dès le paiement du mois de septembre.

Un abonnement Premium personnel coûtera un franc de plus, passant de 12,95 à 13,95 fr. par mois. Les Suisses paient donc bien plus que dans d’autres pays. Aux États-Unis, par exemple, le nouveau prix de ce même abo augmente pour arriver à 10,99 dollars, soit environ 9,60 fr.

«Le timing était le bon»

Spotify a annoncé il y a dix jours des augmentations de prix dans de nombreux pays du monde. Presque toute l’Europe est concernée, à l’exception notable de l’Allemagne. «Ces mises à jour nous aideront à continuer à offrir de la valeur aux fans et aux artistes sur notre plateforme», écrivait Spotify dans son communiqué.

Le lendemain, l’entreprise a présenté des résultats semestriels qui étaient moins bons que ceux qui étaient attendus et est revenue sur sa hausse de prix opérée dans plus de 50 pays. «Nous avons soigneusement réfléchi à cette décision, mais nous avons estimé que le timing était le bon», a ajouté le CEO Daniel Ek. L’action en Bourse a toutefois subi une baisse sensible au moment de l’annonce des résultats.