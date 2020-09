«Les clients peuvent découvrir et profiter d’alternatives à chacun des services Apple. Nous présentons Apple One car il s’agit d’un excellent rapport qualité-prix pour les clients et d’un moyen simple d’accéder à la gamme complète des services d’abonnement d’Apple. Nous vous recommanderons le plan Apple One qui vous permet d’économiser le plus d’argent en fonction des abonnements que vous avez déjà. C’est parfait pour tous ceux qui aiment l’un de nos services et qui veulent obtenir plus pour moins cher, et c’est particulièrement bien pour les familles. »