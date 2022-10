Streaming : Spotify s’arme contre les podcasts nuisibles

La plateforme de streaming musical a racheté la société Kinzen et sa technologie d’analyse des contenus audio.

Spotify compte plus de 172 millions d’abonnés payants dans le monde.

Spotify veut éviter un nouveau tollé comme celui provoqué en début d’année par le podcast «The Joe Rogan Experience» hébergé sur sa plateforme et accusé de diffuser de fausses informations sur la pandémie de Covid-19. Le leader du streaming audio a en effet annoncé mercredi le rachat de Kinzen. Basée à Dublin, cette société irlandaise, qui a commencé à collaborer en 2020 avec le célèbre service suédois sur les contenus liés aux élections dans le monde, est spécialisée dans la détection de contenus audio problématiques.

Sa technologie d’intelligence artificielle, qui s’appuie sur l’apprentissage automatique, doit permettre à Spotify, qui dispose désormais d’ un catalogue moins étoffé qu’Apple Music , d’améliorer son système de modération. Grâce à cette IA, capable de gérer plusieurs langues, la plateforme de streaming explique qu’elle sera en mesure d’améliorer sa capacité «à détecter et à traiter les contenus préjudiciables, en prenant en compte le contexte local».

«Kinzen offre une gamme d’outils et d’expertise pour nous aider à mieux comprendre le contenu de notre plateforme et les tendances émergentes en matière d’abus», a déclaré Sarah Hoyle, responsable de la confiance et de la sécurité chez Spotify. En début d’année, le géant du streaming musical avait déjà annoncé prendre des mesures contre la désinformation en introduisant notamment des liens dans les podcasts évoquant le Covid-19.