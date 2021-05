Musique : Spotify se lance dans les concerts virtuels payants

Le leader du streaming musical va déployer un nouveau service avec cinq premiers événements en ligne.

Ça bouge du côté du streaming de musique. Après Apple, qui a annoncé cette semaine lancer dès le mois prochain des morceaux en qualité CD et supérieure sans frais supplémentaires pour les abonnés d’Apple Music, Amazon avait répondu avec une offre similaire. C’est à présent Spotify qui accélérerait l’arrivée de sa propre offre haute fidélité concurrente, ajoutant une nouvelle corde à son arc. Le leader du streaming musical se lance dans les concerts virtuels payants afin de rassembler les artistes et leurs fans en temps de crise sanitaire.

Dès le 27 mai, Spotify hébergera une série de cinq performances live, à commencer par celle du groupe The Black Keys. Rag’n’Bone Man, Bleachers, Leon Bridges et Girl in Red seront les autres artistes à l’affiche. Un compte Spotify, gratuit ou Premium, est nécessaire pour assister aux concerts facturés chacun environ 15 fr. Ils ne seront pas en direct mais préenregistrés et diffusés à coups d’une session par fuseau horaire. À noter que cette nouvelle offre ne sera pas disponible via l’app de Spotify, mais par le site spotify.live dans un navigateur web.