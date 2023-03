Spotify s’explique sur le retard de son offre HiFi attendue

L’offre Spotify HiFi, annoncée en grande pompe il y a deux ans, devait permettre d’écouter des morceaux en haute qualité sur la célèbre plateforme de streaming. Mais deux ans plus tard, cette fonctionnalité attendue n’a toujours pas été lancée sur Spotify. Dans une interview accordée au site américain «The Verge», Gustav Söderström coprésident de l’entreprise suédoise, a tenté de rassurer les utilisateurs en confirmant qu’elle n’avait pas été abandonnée. Dans le podcast Decoder du site spécialisé, la firme indique qu’elle compte bien lancer cette fonctionnalité mais «d’une manière qui ait du sens pour [Spotify] et [ses] abonnés». «L’industrie a changé et nous devions nous adapter», a ajouté le responsable du leader du streaming musical, qui s’est fait couper l’herbe sous le pied.

Pour rappel, entre-temps, ses concurrents Apple Music, Amazon Music, Tidal ou encore Deezer, ont en effet tour à tour lancé une offre similaire d’écoute en qualité CD sans surcoût, alors que Spotify comptait proposer ses contenus en haute qualité par le biais d’un abonnement au prix plus élevé. D’après «The Verge», l’offre Spotify HiFi est prête depuis plus d’un an et son catalogue est accessible aux employés. Mais les choix opérés par la concurrence, comme Apple, qui va par ailleurs sortir une app dédiée à la musique classique, ont perturbé son lancement, dont la date n’a toujours pas été communiquée.