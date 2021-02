Musique en ligne : Spotify s’invite dans plus de 80 nouveaux pays

La plateforme audio en ligne Spotify a annoncé lundi son lancement dans plus de 80 nouveaux pays, dont des dizaines de pays africains, doublant quasiment le nombre de marchés couverts. Parmi les plus importants en termes de population figurent le Nigeria, le Pakistan et le Bangladesh, mais aussi la Tanzanie, l’Ouganda ou le Mozambique.