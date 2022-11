Play Store : Spotify teste un système de paiement alternatif

Spotify devient le premier partenaire de Google à prendre en charge la fonction «User Choice Billing», a annoncé la plateforme de streaming musical. Elle permet aux utilisateurs d’Android de payer leur abonnement à Spotify directement par carte de crédit en plus du Play Store habituel. Des paiements qui viendront directement s’ajouter sur les comptes de Spotify, qui devra malgré tout verser une commission à Google. Cette dernière sera toutefois inférieure de 4% à la taxe habituelle située entre 15 et 30%. Autrement dit un joli pactole réalisé par cette petite économie de commissions, Spotify comptant des centaines de millions d’abonnés.

Pour l’instant, cette nouveauté prend la forme d’un test grandeur nature, l’option étant disponible dans 35 pays, dont la plupart des pays européens, les États-Unis, le Japon et l’Australie. Du côté des autres développeurs, quelques-uns bénéficient de cette ouverture à des moyens de paiement tiers, dont Bumble qui l’intégrera dans les mois à venir.

Cette nouvelle possibilité de paiement se pose en réponse aux différentes enquêtes des régulateurs qui gardent à l’œil les pratiques du Play Store, principalement sur les commissions prélevées passant directement par des systèmes de paiements obligatoires. Un pas de plus dans la bonne direction, tandis que du côté d’Apple on se refuse toujours à assouplir les règles dans le domaine, bien que le fabricant de l’iPhone se soit vu forcer la main aux Pays-Bas et en Corée du Sud pour y proposer des moyens de paiement alternatifs.