Sommet Biden-Poutine - Spotters dans l’attente d’Air Force One

Ils n’ont que ce nom à la bouche: Air Force One. L’avion présidentiel américain, un Boeing 747, n’est pas attendu à l’aéroport de Genève avant le milieu de l’après-midi. Qu’à cela ne tienne, depuis ce mardi matin, des dizaines de spotters se sont postés aux abords de la piste d’atterrissage. Ces passionnés d’avions se reconnaissent facilement aux énormes objectifs dont sont équipés leurs appareils photo et qui leur servent à chasser des images d’appareils rares ou prestigieux.

Tenter sa chance

Une dizaine de minutes plus tard, c’est chose faite le long de la route de Meyrin. Quelques trouées dans les arbustes permettent de voir le bout de la piste d’atterrissage. Sur la droite, les jets. Au loin, les terminaux de l’aviation commerciale. Jarudej a sorti son objectif, il compte bien attendre jusqu’à l’arrivée de l’aéronef tant convoité qu’il est persuadé de pouvoir immortaliser. «Si la police n’avait pas voulu de nous, ils auraient bâché ici comme vers les jets privés. Il y a toujours le risque qu’ils atterrissent de l’autre côté et ne viennent pas jusqu’ici.» A quelques dizaines de mètres de lui, un autre groupe de spotters est installé depuis deux heures. Alors que le soleil tape fort et qu’il n’est même pas onze heures du matin, Nello se dit «prêt à attendre le temps qu’il faudra pour voir le Boeing 747. On est pas à deux heures près.»