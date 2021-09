Sucession Merkel : Sprint final en Allemagne avant des législatives indécises

Les Allemands doivent se rendre aux urnes ce week-end pour un scrutin législatif qui doit désigner le successeur de la chancelière Angela Merkel à la tête du pays.

Soutien de Merkel à Armin Laschet

Dans sa tentative de reconquête, Armin Laschet a reçu un soutien accru de la chancelière qui avait initialement décidé de rester en retrait de la campagne électorale. Avant de quitter la politique après seize ans de pouvoir, la dirigeante ne ménage plus sa peine pour soutenir cet héritier désigné, mais mal aimé jusqu’au sein de l’Union conservatrice CDU/CSU.

Qui est l’héritier?

Alors que le centre-droit a toujours récolté plus de 30% des suffrages aux scrutins nationaux et fourni au pays cinq des huit chanceliers de l’après-guerre, les conservateurs sont menacés de leur pire score électoral.

Dans les récents sondages, les sociaux-démocrates sont en tête avec quelque 25% des intentions de vote, contre 21 à 23% des suffrages pour la CDU/CSU. Mais l’écart s’est resserré dans la dernière ligne droite avant le scrutin et Angela Merkel en a appelé vendredi aux électeurs indécis pour donner l’avantage à son parti. Et lui éviter une sortie de la scène politique au goût amer.

La glissade dans les sondages d’Armin Laschet a propulsé le vice-chancelier Olaf Scholz, âgé de 63 ans, en joker inattendu. Son flegme, qui confine à l’ennui selon ses détracteurs, et son expérience de grand argentier rassurent les électeurs allemands. Ces derniers semblent en effet en quête du meilleur héritier d’une chancelière qui bénéficie toujours d’une popularité au zénith.

Cette préoccupation pousse chacun des candidats à revendiquer sa proximité avec Angela Merkel et laisse augurer de la poursuite d’un cap centriste et pro-européen après le départ de la chancelière. Olaf Scholz a cependant clamé vendredi qu’il était le visage du «renouveau pour l’Allemagne», martelant que le pays avait «besoin d’un changement».

Ce nouveau souffle est revendiqué par les dizaines de milliers de jeunes qui ont manifesté vendredi dans toute l’Allemagne pour réclamer une action plus déterminée en faveur du climat. C’est dans la cité impériale de Potsdam, près de Berlin, où il brigue un siège de député, qu’Olaf Scholz mobilisera une dernière fois ses partisans, samedi.

Heures supplémentaires

Malgré l’importance des questions climatiques dans la campagne, et le traumatisme du pays touché par des crues meurtrières en juillet, la cause écologiste n’a pas progressé autant que l’espéraient les «Grünen», un temps donnés en lice pour décrocher la chancellerie. La candidate des Verts Annalena Baerbock obtiendrait 15% des suffrages, s’adjugeant la troisième place, devant le parti libéral FDP autour de 11%.

Les Verts devraient néanmoins jouer un rôle pivot dans la future coalition, dont la formation s’annonce encore plus complexe que par le passé: elle devrait nécessiter trois partis pour succéder à l’actuelle «GroKo» (grande coalition) composée de l’Union CDU/CSU et du SPD.

Dans l’éventail des coalitions possibles, une majorité dominée par la gauche et les Verts, ou associant les libéraux et le centre droit, influerait sur les choix de politique budgétaire, fiscale, climatique du pays, et ses orientations diplomatiques.