Athlétisme - Sprunger déçoit avant Tokyo, Del Ponte brille

À l’occasion de cette dernière course avant les Jeux olympiques, la Vaudoise n’a pas atteint l’objectif. Elle a terminé 6e en 55’’39. Bien au-dessus, donc, de la barre visée. La prodige néerlandaise Femke Bol (21 ans), devenue la 4e meilleure performeuse de tous les temps sur 400 m haies il y a 9 jours, s’est imposée en 53’’24 devant l’Américaine Shamier Little (54’’53) et la Jamaïcaine Janieve Russell (54’’66).