Yverdon-les-Bains (VD) – Squat de Clendy-Dessous: le sort des militants se jouera mardi prochain

Le squat de bâtiments vides dans le quartier de Clendy-Dessous pourrait se régler plus rapidement que prévu. Mardi, les squatteurs se sont vus notifier une décision de la justice quant aux mesures superprovisionnelles et provisionnelles demandées par les propriétaires. Les premières ont été acceptées et ordonnent à la dizaine de militants de quitter les lieux. La seconde audience est prévue mardi prochain au Tribunal d’arrondissement d’Yverdon-les-Bains.