Yverdon-les-Bains (VD) – Le sort des squatteurs de Clendy-Dessous sera connu ces prochains jours

Alors que le Tribunal a déjà signifié, la semaine dernière, l’expulsion de la zone occupée du quartier Clendy-Dessous, une seconde décision de justice était attendue mardi au sujet des mesures provisionnelles. Celles-ci ont été demandées par les propriétaires des lieux, qui ont déposé plainte contre les militants pour violation de domicile . Pour l’heure, la décision se fait attendre et devrait être rendue ces prochains jours.

Le temps presse

« Qu’ils animent ou pas le secteur , cela importe peu , a déclaré Me Daniel Guignard, représentant des propriétaires des bâtiments situés sur la zone squattée. Quel le que soit la motivation des occupants, le droit de propriété est bafoué. Ils violent la loi.» L’avocat, qui considère que les activistes ne sont là que pour empêcher les mandants de vendre leurs parcelles, rappelle que le temps presse: «L e permis de construire lié au projet immobilier devrait être accordé aux promoteurs d’ici au 15 décembre .» Et «l’achat du terrain ne pourra se faire qu’à condition que les bâtiments soient inoccupés», a renchéri le seul propriétaire présent mardi à l’audience.

Expliquant que «l ’évacuation des squatters est nécessaire pour effectuer le transfert immobilier », Me Daniel Guignard a également demandé un délai de quelques jours pour l’expulsion des militants.

«Il n’y a pas de préjudice»

Mais l’argument de l’urgence a vite été contesté par l’avocat des activistes. «Sachant que le c ontrat de bail de locaux arrive à échéance en janvier 2022 , je ne suis pas sûr que des travaux puisse nt intervenir dans un délai aussi bref …» a glissé Me Frédéric Isler. Quant au potentiel préjudice, l’avocat ne le perçoit pas, puisque «ces bâtiments sont vides et ont vocation à être détruits , il n’y a pas de préjudice difficilement réparable », a-t-il ajouté.