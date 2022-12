Mobilité : Squatter une place de recharge sans l’utiliser peut coûter bonbon

Parquer avec sa voiture électrique sur une place réservée à la recharge mais ne pas l’utiliser à cet effet peut conduire à devoir s’acquitter de frais. Et bientôt de devoir payer une amende

Rester sur une place de parc après la fin du processus de recharge de sa voiture électrique bloque les bornes. De nombreux fournisseurs facturent alors des frais supplémentaires pour ces voitures ventouse, rapporte «Blick». Ainsi Tesla facture 50 ct. la minute à partir de cinq minutes après la fin de la recharge sur ses superchargeurs. Et si toutes les bornes sont utilisées, c’est même 1 franc la minute. Et auprès de la société Gofast, c’est jusqu’à 5 francs par heure en plus, détaille le quotidien alémanique.