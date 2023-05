Le youtubeur Squeezie a annoncé un deuxième GP Explorer

Les binômes seront formés par Sylvain Levy et Pierre Chabrier, duo vainqueur de la première édition, Squeezie et Gotaga, Seb La Fite et Maghla, Kaatsup et LeBouseuh, Etienne Moustache et Amixem, Billy et un invité surprise, Depielo et Manon Lanza, Mister V et Theo Juice, Baghera Jones et Horty Underscore, Ana on Air et Maxime Biaggi et Djilsi et Theodort. Une écurie mystère sera dévoilée en juillet 2023.