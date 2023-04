Jeux vidéo : Squeezie, Gotaga et Brawks expliquent l’origine du nom de leur équipe e-sport 

Squeezie, Brawks et Gotaga sont les patrons de Gentle Mates. DR

Après plusieurs mois de rumeurs, les célèbres streamers français Squeezie, Gotaga et Brawks ont annoncé jeudi passé le lancement de leur propre structure e-sport, baptisée «Gentle Mates». Il s’agit en quelque sorte d’un retour aux sources pour Kevin «Brawks» Georges et Corentin «Gotaga» Houssein, qui ont tous deux officié comme joueur pro sur «Call of Duty» et co-fondé la structure Vitality. En revanche, c’est une première dans ce secteur pour Lucas «Squeezie» Hauchard.

«L’e-sport ça joue très fort, ça clashe»

Lors du live de présentation vendredi, les trois patrons ont expliqué l’origine du nom «Gentle Mates». «C’est d’abord le terme «Mates» qui a été choisi, qui est un terme très gamer», a expliqué Gotaga. Dans les jeux vidéo en ligne, «Mates» (qui se traduit par «compagnons» ou «partenaires» en français) est en effet habituellement utilisé pour désigner ses coéquipiers dans une équipe. Mais les trois streamers voulaient également un adjectif à accoler à ce terme, et c’est Gotaga qui a trouvé «Gentle», a précisé Squeezie: «Pourquoi «Gentle»? Moi ce qui me fait marrer, c’est que l’e-sport ça joue très fort, ça clashe, et moi j’aimais bien l’idée d’avoir des «Mates» distingués, méga polis, sympas». Un contraste que l’on retrouve dans le logo, avec paradoxalement un «Gentle» très agressif, et un «Mates» tout en courbes.

«Fortnite» et «Valorant»

Pour l’instant, l’organisation est notamment présente sur «Valorant» et «Fortnite». «Mais on a vocation à venir sur d’autres jeux», a souligné Gotaga lors du live. Sur le jeu de tir de Riot, c’est l’ex-roster SBG (dont le nom «Supra Beaux Gosses» est issu d’un jeu de mots sur les initiales de Squeezie, Gotaga et Brawks) qui représente les couleurs de Gentle Mates. Le roster «Fortnite» est quant à lui constitué des joueurs Snayzy et PodaSai, ainsi que du vétéran Nikof.