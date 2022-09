YouTube : Squeezie réagit face aux accusations de viol

Le youtubeur Squeezie, qui donne aussi dans la BD, a dévoilé la vidéo «Le plus grand où est Charlie du monde #2», tournée à Paris La Défense Arena, et dans laquelle apparaissent Michou, Inoxtag et Maskey, le 30 août 2022. Peu de temps après sa publication, une utilisatrice de Twitter a posté: «J’ai le démon qu’il passe pour un mec bien, grâce à la vidéo de Squeezie, alors qu’il a détruit ma vie et celle de dizaine de meufs, ce fils de pute de violeur». Plus tard, elle a détaillé ce qui lui était arrivé et a reposté des messages, tout aussi dramatiques, concernant la même personne, qu’elle a reçus de la part d’autres femmes. Porté par ces graves accusations, #squeezie est entré parmi les hashtags les plus utilisés en France.