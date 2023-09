Squeezie dénonce le cyberharcèlement contre Manon Lanza

Mardi 12 septembre 2023, trois jours après la 2e édition du GP Explorer, la course de F4 qu’il a créée, Squeezie a fait un débriefing de l’événement en live sur Twitch. À cette occasion, il est revenu sur le cyberharcèlement dont a été victime Manon Lanza, suite à son accrochage avec Maxime Biaggi. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le youtubeur de 27 ans n’a pas mâché ses mots. «Manon va bien physiquement, rassurez-vous. Psychologiquement après le putain de harcèlement qu’elle a subi, évidemment c’est autre chose. Je l’ai eue au téléphone tout à l’heure avant le live», a commencé celui qui a créé une équipe e-sport avec Gotaga et Brawks.