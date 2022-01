Squid Game a chamboulé la vie de Jung Ho-yeon

Jung Ho-yeon : «Squid Game» a chamboulé sa vie

Depuis ses premiers pas d’actrice dans la série sud-coréenne, Jung Ho-yeon connaît une notoriété fulgurante qui la bouleverse.

Si la série «Squid Game», qui a été le plus gros démarrage de l’histoire de Netflix, a créé la polémique à cause de ses scènes de violences, la star de la fiction, Jung Ho-yeon , qui y a fait ses premiers pas d’actrice, connaît désormais une célébrité qui la dépasse. «Ma vie entière a changé en seulement un mois», confie la Sud-Coréenne de 27 ans à l’édition américaine de «Vogue», dont elle fait la couverture. La jeune femme, qui a commencé sa carrière en tant que mannequin, ne s’attendait pas à être sous les feux des projecteurs si rapidement. «J’ai eu une sensation que je n’arrive pas à expliquer avec des mots. J’ai perdu 4 kilos. Je ne savais pas pourquoi, mais je n’arrivais plus à manger, explique-t-elle. J’étais complètement perdue et tout était chaotique autour de moi. Je n’arrivais pas à y croire.»