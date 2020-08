Procès pour génocide «Srebrenica était l’opération de Mladic»

Mercredi, une procureure du tribunal international de La Haye a défendu la thèse selon laquelle le général Ratko Mladic était bien responsable du génocide de milliers d’hommes en 1995.

Mladic, 78 ans, a fait appel de sa condamnation en 2017 à la perpétuité pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre pendant la guerre de Bosnie de 1992 à 1995.

Le «boucher de Bosnie»

L’ancien général, surnommé le «boucher de Bosnie» a eu recours au «génocide, à l’extermination et au meurtre» pour vider Srebrenica, en principe zone protégée par l’ONU, de ses habitants croates et musulmans dans le cadre de la tentative de constituer un État exclusivement serbe, a déclaré la procureure Lauren Baig.

«Mladic était en charge de l’opération Srebrenica. Srebrenica était l’opération de Mladic. Et le tribunal a eu raison de conclure qu’il était responsable de ces crimes», a déclaré la procureure. «Il a utilisé les forces qui étaient sous son commandement pour exécuter des milliers d’hommes et de garçons», a-t-elle ajouté.

Demande d’annulation

Malgré les casques bleus

Environ 25’000 civils, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été forcés de monter dans des bus et ont quitté Srebrenica, en dépit de la présence de casques bleus néerlandais dans la zone.

Au même moment, des milliers d’hommes et de garçons de Srebrenica sont partis à travers bois pour tenter de rejoindre des territoires contrôlés par les Musulmans, mais ont été le plus souvent interceptés par les Serbes et tués. Les victimes «ont été exécutées par douzaines, par centaines, puis finalement par milliers, par balles ou par grenades, malgré leur statut de civils, pour la simple raison qu’ils étaient musulmans», a-t-elle ajouté.