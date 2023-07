Sri Lanka : Amnistie offerte pour les pilleurs du palais présidentiel

Armoiries historiques disparues

«Différents objets de valeur et pièces archéologiques ont disparu, dont des armoiries associées aux anciens gouverneurs et présidents du Sri Lanka», ont déclaré les services du président Ranil Wickremesinghe, successeur de Gotabaya Rajapaksa, dans un communiqué. Les détenteurs des objets volés auront un mois pour les rendre en échange d’une amnistie. Les objets avaient été volés lorsque le palais présidentiel avait été occupé pendant cinq jours par les manifestants.

Dans la piscine ou les chambres à coucher

Après l’invasion du palais, les réseaux sociaux avaient montré des protestataires folâtrant dans la piscine, s’introduisant dans les chambres à coucher et s’amusant à rebondir sur les lits à baldaquin. La police avait arrêté plus tard un homme qui rentrait chez lui avec une chope à bière du président, et deux autres qui avaient volé des drapeaux appartenant à Rajapaksa pour en faire des sarongs et des draps dont ils avaient posté des photos sur Facebook.