Football - St-Gall assure son maintien face à un LS dépassé

Jordi Quintilla au contact avec Evann Guessand. Claudio Thoma/freshfocus

Le Lausanne-Sport ne disputera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. Sèchement battu par Saint-Gall samedi soir, il n’a désormais plus aucune chance d’accrocher une place qualificative pour la Conference League. Vainqueurs respectivement de Zurich et Vaduz, Bâle et Servette sont en effet hors de portée du néo-promu.

Comme on pouvait s’y attendre, Saint-Gall, dans l’obligation de faire des points pour assurer son maintien sans trembler une semaine de plus, se montrait d’entrée très agressif face à un LS qui répondait présent. Une envie partagée de créer le danger dans le camp adverse qui débouchait sur un début de partie très rythmé et équilibré. Du moins durant un premier petit quart d’heure au cours duquel Youan, Kukuruzovic, Görtler et Barès se ménageaient de petites possibilités d’ouvrir le score. Sans succès.

Un festival de buts

Une entame réussie qui mettait en confiance des Saint-Gallois toujours plus entreprenants. Sur une superbe action collective côté droit, Görtler lançait Lüchinger qui centrait parfaitement sur Adamu. Sa reprise à bout portant était toutefois détournée par Diaw (13e). Ce n ’ était que partie remise. Huit minutes plus tard, le même attaquant saint-gallois profitait d’une indécision du gardien lausannois pour donner un avantage mérité aux Brodeurs. Un premier but qui ne calmait pas leurs ardeurs puisque quatre minutes plus tard, le même jeune attaquant autrichien doublait la mise face à une défense vaudoise spectatrice en l’occurrence.

Fort de ce précieux viatique, Saint-Gall baissait un peu de rythme mais sans laisser le moindre espace à son adversaire d’espérer inquiéter Zigi. Pour tenter d’inverser la tendance, Giorgio Contini ajoutait un attaquant supplémentaire (Guessand) pour un homme de couloir (Suzuki). Un changement qui ne… changeait pas grand-chose, tant le néo-promu éprouvait de la peine à approcher des buts de Zigi.

C’était au contraire St-Gall qui corsait un peu plus l’addition dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Sur une intervention pourtant facile mais totalement manquée de Diaw, Youan n’avait plus qu’à déposer le ballon au fond des filets. Une avance rédhibitoire qui ne calmait pas les ardeurs saint-galloises. Face à des Lausannois résignés, Youan se jouait de trois défenseurs adverses pour tranquillement ajouter une coche à son total de buts (51e). Peu avant que Ruiz ne donne, sur penalty, au score des allures de correction. Pour ce qui est la plus sévère défaite du LS de la saison.

Un lourd passif qui ne saurait trop ternir un premier exercice au sein de l’élite plus que positif que le LS clôturera vendredi contre YB à la Tuilière. Avec l’envie de prendre au moins un premier point contre le quadruple champion de Suisse.