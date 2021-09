Football amateur - St-Imier plante 20 buts en Coupe: «C’était un très bon jour!»

La photo d’avant saison du FC St-Imier, sur laquelle manquent plusieurs joueurs qui ont participé au festival en Coupe neuchâteloise contre la deuxième équipe du FC Marin. Crédit: FC St-Imier

La magie de la Coupe, ce n’est pas que des exploits, c’est aussi des résultats improbables et des buts à la pelle. Et cette magie a frappé mercredi soir, sur le terrain du FC Marin, au bout du lac de Neuchâtel. Mais dans cette histoire, ce ne sont pas les locaux qui ont terminé la rencontre avec le sourire.

«Notre but: faire un bon match et marquer pas mal de goals, le plus possible». La mission que s’étaient donnée Danilo Biferi et la première équipe du FC St-Imier (2e ligue) a été plus que réalisée mercredi soir, durant les seizièmes de finale de la Coupe neuchâteloise. En effet, les Imériens ont cartonné, remportant la partie sur le score énorme de 20 buts à 1.

«C’était un très bon jour» sourit Danilo Biferi au téléphone. Le joueur, qui a fait ses premiers pas avec un ballon dans le club du Jura bernois, s’est largement illustré contre une équipe qui certes évolue deux catégories en dessous dans la hiérarchie amateur (4e ligue). «Tous mes tirs avaient le potentiel pour être des goals» se réjouit l’Imérien. Une réalité qui s’observe aussi sur la feuille de match, puisqu’il s’est offert un quintuplé (4e, 9e, 31e, 44e, 80e).

«Ils n’ont rien lâché»

Si la différence de niveau semble abyssale à la vue du score, pas question d’imaginer la victoire remportée d’avance: «Nous voulions respecter le plus possible notre adversaire et nous sommes entrés sur le terrain avec cette idée en tête. Nous avons donné le maximum de nous-mêmes» explique encore Danilo Biferi. Un engagement qui n’a toutefois laissé aucune chance aux Marinois.

De plus, les Imériens ont pu compter sur un large effectif, taillé pour leur niveau de jeu en championnat: «On a pu voir que la différence dans notre niveau était minime aussi après avoir fait nos changements. Mais surtout, nous sommes un bon groupe, ce qui est vraiment cool» détaille encore le joueur de 23 ans, récemment devenu ingénieur horloger.

Mais malgré la finalité, il ne faut pas enlever le mérite à créditer à l’équipe déchue: «Ce que je trouve super, c’est qu’ils n’ont rien lâché, malgré la situation. Ils auraient très bien pu arrêter de jouer ou s’énerver entre eux, mais rien de cela n’est arrivé» se réjouit le meilleur buteur du match. Une réalité encourageante et pleine de fair-play, qui est un geste exemplaire au même titre qu’un quintuplé ou que n’importe quelle autre prouesse footballistique.

«Encore du chemin à faire»

Malgré ce résultat et l’euphorie du score, la fête a été mesurée dans les vestiaires. En cause, un prochain rendez-vous important en championnat arrivant seulement trois jours après ce festival: «Nous étions contents bien sûr, mais nous étions déjà concentrés pour le match suivant, prévu ce week-end contre Béroche (samedi à 17h30 à St-Imier). Nous jouons le haut de tableau, et cela nous a fait rapidement passer à autre chose».