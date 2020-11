En comparaison annuelle, alors que la crise Covid sévit depuis ce printemps, l’hôtellerie-restauration est le secteur qui a enregistré la hausse la plus importante. Viennent ensuite les activités spécialisées, scientifiques et techniques, puis les activités financières et d'assurances. Enfin, plus d’une personne sur cinq, actuellement, est un chômeur de longue durée, soit une personne inscrite auprès de l’Office cantonal de l’emploi depuis plus d’un an.