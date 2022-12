Genève: Stade plus lumineux et plus écologique

«Nous avons profité de la longue pause du championnat due à la Coupe du monde pour changer l’ensemble de l’éclairage. Ce dernier était vieillissant, mettait du temps à se rallumer en cas de coupure et consommait beaucoup d’électricité, explique Frédéric Renevey, vice-président de la Fondation du stade. Les nouveaux projecteurs sur les mâts et les installations sous le toit de l’enceinte sont désormais entièrement équipés de LED.» Les lumières de la Praille seront ainsi plus économes en électricité et plus stables, selon le dirigeant. Le coût des travaux – environ 3 millions de francs – a été assumé par le Canton.