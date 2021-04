Football - Stade-Lausanne est en train de ternir sa saison

Roland Ndongo, Liridon Mulaj, Alban Ajdini: ce ne sont pas les ailiers les plus maladroits de Challenge League qui ont arpenté la pelouse de la Pontaise vendredi. C’est en les voyant galérer dans les flaques d’eau qui ont tendance à s’accumuler aux extrémités du terrain que le Lausanne-Sport a dû se réjouir un peu plus d’avoir déménagé récemment. Pas facile d’exploiter tout son talent au milieu de la vénérable enceinte lorsque la pluie a fait son œuvre.

Sauf que les hommes de Meho Kodro traversent de nouveau une phase un peu plus compliquée et que trouver les ingrédients pour faire tourner un match en leur faveur est loin d’aller de soi désormais. Tout un changement avec leur insolente facilité à y parvenir plus tôt dans la saison. Les temps changent, et la grandeur d’une équipe se mesure sur la durée.