Football - Stade-Lausanne et Yverdon se sont annulés

Entre la date initiale du derby entre Stade-Lausanne-Ouchy et Yverdon Sport (repoussé à cause du Covid) et celle de remplacement (mardi soir), les Yverdonnois avaient bien réussi à voler quelque chose à leurs voisins: le rôle de favori. Le souci: les hommes d’Uli Forte ont failli perdre ce duel avant même qu’il n’ait vraiment commencé. Alban Ajdini s’est retrouvé planté le ballon dans les pieds face à Mirko Salvi après tout juste quelques secondes de jeu. Comment la balle n’est-elle pas entrée? Un mystère.