Football: Stade Lausanne Ouchy boit la tasse

Alors que l’on jouait la 23e minute d’une rencontre très physique, et surtout rendue très compliquée par un terrain extrêmement bosselé, lorsque Gonzalez armait une frappe de quelque 25 mètres. Sur de mauvais appuis, le gardien stadiste ne pouvait qu’accompagner d’un plongeon tardif le ballon au fond de ses filets. Deux minutes plus tard, Steffen était sauvé par son poteau droit sur un tir encore plus lointain de Bobadilla. Puis par l’arbitre sur un coup franc du même attaquant qui finissait sa parabole au fond de son but. Une réussite annulée puisqu’un joueur de Schaffhouse avait quitté le mur un peu trop tôt (27e).

Ajdini bute sur la latte

Et SLO dans tout ça? Les Lausannois ont certes multiplié les offensives et les corners durant plus d’une heure mais sans parvenir à inquiéter sérieusement Luperto. Okou et Cie ont régulièrement buté sur une défense schaffhousoise renforcée et très compacte. Avec comme circonstance atténuante un terrain dont les incessants rebonds empêchaient les échanges rapides dans les petits espaces que leur laissaient leurs adversaires postés en nombre à l’orée de leur surface. Et lorsque, suite à un corner bien tiré, Ajdini se retrouvait seul à 2 mètres de Luperto, il ne trouvait que la barre transversale (46e).