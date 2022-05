Football: Stade Lausanne-Ouchy craque à Aarau

Un tempo infernal, des prises de balle sans cesse dirigées vers l’avant, des risques dans tous les sens: les 45 minutes initiales ont donné lieu à un spectaculaire but-à-but. Où les gardiens se sont autant mis en évidence que les attaquants ont manqué de lucidité. Dans le premier cas, il faut saluer la parade d’Ammeter sur une tête à bout portant de Labeau (19e), ainsi que les détentes de Steffen devant Spadanuda (15e), Balaj (22e) et Jäckle (33e). En revanche, les frappes hors cadre de Spadanuda (20e) et Labeau (12e, 42e), pourtant seuls face au dernier rempart, sont à mettre sur le compte de la maladresse.

Belle opération

Face à autant de situations brûlantes, le score était voué à évoluer. La différence est venue de Spadanuda. Cette fois, l’ailier terminait le travail en un-contre-un, même s’il devait s’y reprendre à deux reprises (62e). Le SLO, plus à la peine offensivement en deuxième période, bénéficiait de deux nouvelles opportunités en or mais Ammeter s’interposait encore devant Hadzi (66e) puis Ajdini (79e). En revanche, le portier argovien ne pouvait rien sur l’égalisation d’Okou (81e), à l’affût d’un centre ayant traversé toute la défense et qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans les filets.