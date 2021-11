Football – Stade Lausanne-Ouchy est guéri

Lausanne, passée la mi-novembre, ce sont les lumières de Noël qui commencent à pulluler, les petits chalets en bois qui s'illuminent en ville, les vins chauds qui... réchauffent, les chaufferettes à gaz qui vous permettent de le siroter en terrasse et toutes sortes de produits qui vous font chaud au c œ ur. En plus, le vendredi soir, ils sont nombreux à aller transpirer dans les bars ou sur les pistes de danse. Ç a, c’est pour le centre - ville.