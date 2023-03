Football: Stade Lausanne Ouchy victorieux dans une fin de match géniale

La semaine passée, Stade Lausanne Ouchy avait mis fin à une série de six matches sans victoire contre Bellinzone. En déplacement à Aarau ce samedi, les Vaudois avaient l’occasion de confirmer leur regain de forme et de laisser leurs démons derrière eux. Au Brügglifeld, l’opération exorcisme a été un succès. Mais pour cela, il a fallu être patient. Pire, il a même fallu être confronté au pire. Mais comme dans tout bon schéma quinaire, après le temps de l’épreuve, vient le temps du succès pour le héros. Succès pour le SLO donc, victorieux 2-3 en extrême fin de match.

Du beau jeu

En première période, Stade Lausanne Ouchy a présenté un football de bonne qualité. Un football infiniment supérieur à celui de son adversaire du jour, qui a regagné les vestiaires sans avoir cadré le moindre de tir, à la différence des Lausannois, buteurs à la 12e minute. Ajdini passait à Qarri, qui lançait en profondeur Okou, auteur d’un superbe appel sur une courte distance, qui lui-même décalait Hajdi. Le numéro 9 n’avait alors plus qu’à pousser le ballon dans le but vide, tant ses coéquipiers avaient réalisé un parfait travail au préalable. Finalement, ce but était un bon résumé de la mi-temps des hommes d’Anthony Braizat : créatifs, sûrs d’eux techniquement et en capacité de remonter tout le terrain sur la majorité de leurs sorties de balle. Trop beau pour durer ? En effet.