Football – Stade-Lausanne peut continuer à rêver de Super League

Une pincée de spectacle, une poignée de gestion des événements et une cargaison de points. Voilà à quoi ressemble le SLO de ce début de l’année. Moins impressionnant qu’il a pu l’être, mais si efficace qu’il a vu la place de barragiste se rapprocher à trois points.

De coup, le tout récemment créé kop de Stade-Lausanne s’en est donné à coeur-joie. Leurs membres ne sont pas encore très nombreux, ils passent le plus clair de leur temps à se faire insulter par leur kapo parce qu’ils ne font pas assez de bruit, mais leur inventivité s’apprécie. “Après le match - Pour l'adversaire - On allume une bougie. On les déteste pas - Mais ceux qu'on préfère .C'est Stade-Lausanne-Ouchy”, a-t-on par exemple pu entendre.