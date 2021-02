Christian Schneuwly est rentré aux vestiaires, vendredi à la mi-temps du duel face à Thoune, en ayant manqué une immense occasion de complètement se faire adopter à Stade-Lausanne. L’ancien milieu du Lausanne-Sport a évidemment très bien été accueilli dans l’autre club de la ville, le Fribourgeois possède déjà les faveurs de son entraîneur, ne manquait vraiment plus qu’un but. Surtout qu’au regard de la période délicate traversée par ses nouvelles couleurs, c’est le genre de cadeau sur lequel elles ne crachent pas.

Alors on se demande encore comment celui-ci a fait pour ne pas mettre son équipe sur orbite à la 21e. Il y avait eu un excellent travail préparatoire de Guy Mbenza, le nouvel attaquant local, un parfait décalage de Zeki Amdouni, il ne restait en fait plus qu’à ajuster le but vide. Et le ballon s’est envolé deux mètres au-dessus de la latte.