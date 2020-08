Matériel ferroviaire Stadler décroche un contrat en Allemagne

Le constructeur de matériel ferroviaire Stadler a décroché un contrat pour la fabrication et la maintenance de 24 trams pour le réseau de transports publics de la ville allemande d’Iéna. Une transaction qui se chiffre à près de 100 millions de francs.

En plus de la livraison de 24 compositions de trams, le constructeur de Bussnang a conclu un contrat de maintenance sur un quart de siècle avec les transports municipaux d’Iéna. (archive)

Stadler s’est engagé sur une période d’au moins 24 ans avec la ville thuringeoise d’Iéna pour la construction et la maintenance de 24 trams, d’après un communiqué publié mercredi. La transaction s’élève à 92 millions d’euros (99 millions de francs). Le contrat prévoit une extension optionnelle de huit ans.

Le contrat comprend également la maintenance des 16 trams à 234 passagers et 42 mètres de longueur et les huit tramways à 174 passagers et 32 mètres de longueur.