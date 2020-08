Matériel ferroviaire Stadler impacté par le virus

Le constructeur de matériel ferroviaire Stadler a vu ses activités lourdement handicapées par la pandémie de coronavirus au premier semestre.

Stadler a fait face à des interruptions dans la chaîne d’approvisionnement et des restrictions de voyages pour les déplacements professionnels, qui ont pénalisé ses activités au premier semestre (archives).

Le chiffre d’affaires net a chuté de 16% sur un an à 934,7 millions de francs et le résultat d’exploitation (Ebit) s’est effondré de 89% à 5,0 millions sur les six premiers mois de l’année, a précisé le groupe de Bussnang mardi dans un communiqué.