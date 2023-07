Rail: Stadlerl va livrer des trains à hydrogène pour l’Italie

Les trains se composent de deux voitures, dont la construction légère en aluminium contribue à augmenter l’efficacité énergétique du train, et d’un PowerPack, qui abrite les piles à combustible et les réservoirs d’hydrogène ainsi que d’autres équipements techniques. D’une longueur totale d’environ 50 mètres, les nouvelles rames offrent 89 places par véhicule pour un total de 155 passagers et sont également entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite. De plus, les nouveaux véhicules proposent des espaces dédiés aux fauteuils roulants, poussettes et vélos près des portes d’accès, ainsi que des toilettes pour personnes à mobilité réduite.